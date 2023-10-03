شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في بطولة بينوس كلاسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام، الفائزين في منافسات بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والفيزيك والألعاب المصاحبة التي نظمها نادي بينوس الرياضي في دبي برعاية مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وذلك بحضور أنيس بينوس رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعدد من القيادات الرياضية.

وشارك في البطولة أكثر من 500 رياضي من مختلف دول العالم وعدد من لاعبي منتخبات الإمارات من الرجال والشباب والماسترز، وبلغت جوائز البطولة 800 ألف درهم.

وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة لاستقطاب عدد كبير من اللاعبين المميزين، ودورها الحيوي بتحفيز اللاعبين الموهوبين على خوض المنافسات، ما جعل بطولة بينوس كلاسيك إضافة جديدة إلى البطولات التي ينظمها الاتحاد أو يشرف عليها على مستوى الإمارات، مؤكداً أن الاتحاد سيعمل من أجل تطوير هذه الشراكة لمزيد من النجاح.

وقال رئيس اللجنة المنظمة، أنيس بينوس: «نشعر بالسعادة الغامرة لكون بطولتنا نجحت في أن تكون إحدى أبرز البطولات التي تنظم في الدولة، ومن أول نسخة رسمية، وهو أمر غير معتاد، ولذلك سنعمل على استثمار هذه المكاسب لبطولات مقبلة أكثر نجاحاً، حيث نسعى لمشاركة أبطال عالميين وحضور جماهيري أكبر، فالمستويات الفنية العالية التي قدمها اللاعبون وعدم وجود اعتراضات تخص قرارات التحكيم وأمور مميزة كثيرة تحفز لمزيد من التطور مستقبلاً، ونشكر اتحاد بناء الأجسام لدوره الفاعل في النجاح».

وفي أبرز النتائج، فاز اللاعب أحمد محمد عبدالجليل بلقب بطل أبطال الفيزيك، إضافة إلى ذهبية الفيزيك تحت 176 سنتيمتراً، بينما فاز اللاعب محمد غازي في فئة بطل الأبطال الكلاسيك بناء الأجسام، وعلاء عبدالخالق لفئة الشباب، وفي مصارعة الذراعين محمد موسى المعلم.

وفي النتائج الأخرى، فاز اللاعب عبدالمجيد الريسي بذهبية الوزن المفتوح للفيزيك كلاسيك، ومحمد نور الدين في الفيزيك لأطول من 176 سنتيمتراً، وفاز علي أحمد الجسمي بذهبية 173 سنتيمتراً، ونال محمود شاكر إبراهيم ذهبية الموسكلار فيزيك، ونال راشد زايد ذهبية الوزن المفتوح بالفيزيك للماسترز.