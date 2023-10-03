شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستضيف سوبر اليد المصرية في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أعرب نبيل محمد بن عاشور رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد عن سعادته الكبيرة بالانطلاقة القوية للموسم، وأكد أن الاتحاد يسعى لبذل كل ما في وسعه لتقديم الأفضل في الموسم الجديد الذي يدعو للتفاؤل، موضحاً أن الهدف الأهم هو بناء منتخب قوي يستطيع المنافسة والذهاب بعيداً في المحافل الدولية والقارية والإقليمية.

وقال عاشور في تصريحاته ل«الخليج الرياضي» إن الترتيبات تجري على قدم وساق بين الاتحادين الإماراتي ونظيره المصري لاستضافة مباراة السوبر المصري التي تجمع بين قطبي كرة اليد المصرية والعربية الأهلي والزمالك المقررة في ديسمبر المقبل، والتي تؤكد عمق العلاقات الإماراتية المصرية في كافة المجالات.

وأضاف: «لقد كانت فكرة منا نحن في الاتحاد الإماراتي وتلاقت الأفكار بين الطرفين، ووجدت صدى طيباً من قبل الاتحاد المصري الذي رحب بالفكرة، إلى أن وصلنا حالياً إلى مرحلة التجهيز لهذا الحدث الرياضي التاريخي لليد المصرية الذي يقام لأول مرة خارج القاهرة».

وأوضح أن كأس السوبر لليد المصرية تتيح الفرصة لجماهير الناديين الكبيرين لمعايشة مباراة القمة وهي مناسبة سعيدة للجمهور المصري ومحبي كرة اليد العربية بصفة عامة للاستمتاع بقمة اليد في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وقال عاشور: «من جانبنا نسعى إلى إخراج قمة السوبر المصرية في أجمل صورة، ونتمنى أن نوفق في التنظيم والإخراج، ونسعى جاهدين إلى توفير أفضل استضافة للسوبر المصري الذي سيكون في ضيافتنا، ونتمنى أن تحقق كرة اليد الإماراتية أكبر المكاسب من استضافة السوبر المصري لكرة اليد».

وأضاف: «سعادتنا في الاتحاد كبيرة بالموافقة الفورية من الاتحاد المصري، ولأن طرفي مباراة السوبر رحبا بالخطوة واعتبراها إيجابية وتصب في مصلحة اللعبة في البلدين، وأشكر كل الجهات المتعاونة مع اتحاد الإمارات لكرة اليد خاصة وسائل الإعلام التي تساهم بصورة كبيرة وفاعلة في دعم كل الألعاب الرياضية. وحث الشركات الراعية والمؤسسات الوطنية على دعم الرياضة بالشراكة في الرعاية مع مختلف الاتحادات الوطنية».