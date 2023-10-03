شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا يقود النصر للفوز بثلاثية على استقلال دوشنبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق النصر السعودي فوزاً مهماً بنتيجة 3-1 على استقلال دوشنبه، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية لمرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا.

افتتح سنين سباي التسجيل لاستقلال في الدقيقة 44، قبل أن يتعادل كريستيانو رونالدو للنصر في الدقيقة 66، وبعدها وضع أندرسون تاليسكا هدفي فوز الفريق السعودي في الدقيقتين 72 و77 من زمن المباراة. وشهدت المباراة سيطرة من لاعبي النصر على مجريات اللعب، حيث استحوذوا على الكرة بنسبة 81% ووصلوا إلى مرمى استقلال 27 مرة، من بينها 10 فرص محققة للتهديف.

ورفع النصر رصيده إلى 6 نقاط، فيما توقف رصيد استقلال عند نقطة واحدة بعد مرور جولتين من مباريات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا.