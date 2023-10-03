شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يواجه الريال.. وإنتر يصطدم ببنفيكا في دوري أبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطمح بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي إلى تأكيد انطلاقتهما القوية في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحلان ضيفين على كوبنهاجن الدنماركي ولانس الفرنسي توالياً اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية.

وتشهد الجولة مباراتي قمة، الأولى بين إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي وبنفيكا البرتغالي في سعيهما إلى الفوز الأول، والثانية بين نابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني اللذين يرصدان الفوز الثاني توالياً أيضاً.

واستهل بايرن مشواره بفوز مثير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 4-3 ضمن المجموعة الأولى، وضرب أرسنال بقوة في الثانية برباعية نظيفة في مرمى أيندهوفن الهولندي، فيما انتزع إنتر تعادلاً قاتلاً من مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 1-1 في الرابعة.ويبدو بايرن ميونيخ المثقل بالإصابات مرشحاً لتخطي عقبة كوبنهاجن.

وفي المجموعة ذاتها، سيكون مانشستر يونايتد مطالباً بتخطي أزمة النتائج، عندما يستضيف جلطة سراي التركي، ويدخل «الشياطين الحمر» المباراة بمعنويات مهزوزة بعد خسارتهم الصادمة أمام ضيفهم كريستال بالاس 0-1 السبت.

وعلى غرار بايرن، سيكون أرسنال مرشحاً لكسب النقاط الثلاث أمام مضيفه لانس، وصيف بطل الدوري الفرنسي، ضمن المجموعة الثانية، وفي المجموعة ذاتها، يأمل أيندهوفن في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض سقوطه المذل أمام أرسنال وذلك عندما يستضيف إشبيلية الإسباني.

وتتجه الأنظار إلى إيطاليا حيث تقام قمتان ساخنتان، الأولى على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو بين إنتر الوصيف وبنفيكا ضمن المجموعة الرابعة، والثانية على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في نابولي بين صاحب الأرض وضيفه ريال مدريد.

والتقى إنتر وبنفيكا في ربع النهائي الموسم الماضي وكان الفوز من نصيب إنتر 2-0 في لشبونة، قبل التعادل 3-3 في ميلانو.

وفي المجموعة ذاتها، يلعب سالزبورج المتصدر مع ريال سوسييداد.

وفي المجموعة الثالثة، يحل ريال مدريد ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضيفين ثقيلين على نابولي في صراع على الانفراد بالصدارة، وستكون المرة الأولى يعود فيها أنشيلوتي إلى نابولي منذ إقالته من تدريب الفريق الجنوبي خريف 2019.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي الجريحان يونيون برلين الألماني وسبورتينج براجا البرتغالي.