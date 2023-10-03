شكرا لقرائتكم خبر عن خلال دقيقة واحدة.. تشيلسي يستعيد ذكريات الفوز بثنائية في فولهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق تشيلسي فوزاً منتظراً منذ بداية الموسم، بنتيجة 2-0 على فولهام في الأسبوع السابع لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية تشيلسي خلال دقيقة واحدة، حيث سجل ميخايلو مودريك الهدف الأول في الدقيقة 18، ووضع أرماندو بروجا الهدف الثاني في الدقيقة 19 من زمن المباراة التي شهدت سيطرة من لاعبي فولهام على الاستحواذ، مع تبادل الفريقين للهجمات وسط تحفظ دفاعي.

وتخلص ماوريسيو بوكيتينيو من مخاوفه تجدد أداء لاعبيه السلبي وقلة تسجيلهم للأهداف، بعدما بدأوا شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بتسجيل هدفين، ليصبح رصيد تشيلسي 7 أهداف في 7 مباريات بالدوري.

وتقدم تشيلسي للمركز الحادي عشر بترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن نوتنجهام فورست وفولهام صاحبي المركزين الثاني عشر والثالث عشر بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب مرور 7 أسابيع.