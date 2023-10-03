الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا
العين - آهال 20:00
الفيحاء - باختاكور 20:00
نساجي مازاندران - الهلال 20:00
مانشستر يونايتد - غالطة سراي 23:00
إنتر ميلان - بنفيكا 23:00
كوبنهاغن - بايرن ميونيخ 23:00
نابولي - ريال مدريد 23:00
لانس - فرنسا - أرسنال 23:00
كأس الاتحاد الآسيوي
الكويت - الوحدات 20:00
أهلي حلب - الكهرباء العراقي 22:00
لوتون تاون - بيرنلي 22:30
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App