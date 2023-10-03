الامارات | بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم الشهر الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في أكتوبر الجاري بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم الأكبر من نوعها، التي تُقام منافساتها في مدينة دبي الرياضية، في إطار خطة مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس، إنه سيتم الكشف عن كل تفاصيل البطولة وأعداد المشاركين وأسماء الفرق المشاركة وبرنامج المنافسات، خلال مؤتمر صحافي يُعقد بعد غدٍ، في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور ممثلي أبرز الأكاديميات المشاركة.

وتأتي البطولة في إطار تكامل الجهود بين مجلس دبي الرياضي وشركات القطاع الخاص لتطوير العمل في مختلف المجالات، خصوصاً تطوير قطاع الناشئين بأندية دبي والأكاديميات الخاصة.