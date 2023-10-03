الامارات | فرحة آسيوية للشارقة بطلها ماريغا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الشارقة فوزاً ثميناً على ضيفه الفيصلي الأردني بهدف نظيف خلال المواجهة التي جمعت الفريقين أمس على استاد الشارقة ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية لكرة القدم.

ورفع الشارقة رصيده إلى أربع نقاط، علماً أن الشارقة كان قد تعادل أمام السد القطري من دون أهداف ضمن الجولة الأولى، وستقام مباراة الإياب بين الشارقة والفيصلي في الرابع من ديسمبر المقبل في الأردن.

وجاء فوز الشارقة في هذه المباراة عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها أمام العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين.

ويتصدر ترتيب فرق المجموعة ناساف الأوزبكي برصيد ست نقاط عقب فوزه على كل من الفيصلي والسد، ويحل الشارقة ثانياً بأربع نقاط، والسد ثالثاً بنقطة واحدة، والفيصلي رابعاً من دون رصيد.

سجل هدف المباراة الوحيد مهاجم الشارقة المالي موسى ماريغا في الدقيقة «20». جاءت المباراة حماسية من الفريقين خصوصاً من قبل الشارقة الذي أهدر فرصاً عدة، لاسيما في الشوط الأول كانت كفيلة بفوزه بعدد وافر من الأهداف. بادر الشارقة بالهجوم وبدا الأفضل والأكثر تنظيماً ونشاطاً في الملعب خلال الشوط الأول، وقام هجوم الشارقة، بقيادة المالي موسى ماريغا والبرازيلي كايو لوكاس والتونسي فراس بالعربي والغيني عثمان كامارا، بمحاولات عدة، وهددوا مرمى حارس الفيصلي مهدي خليل بأكثر من محاولة لكنه تصدى لها. في المقابل، اعتمد الفريق الأردني على الهجمات المرتدة وقاد أكثر من محاولة على مرمى الحارس عادل الحوسني لكنها افتقدت للتركيز الجيد من قبل الثلاثي رزق بن هاني ومحمد العكش وعارف الحاج. وترجم الشارقة أفضليته في المباراة بتسجيل هدف التقدم عن طريق موسى ماريغا من هجمة سريعة مستغلاً تمريرة من زميله البوسني ميراليم بيانيتش.

وشهد الجزء الأخير من الشوط الأول محاولات جادة للفيصلي وكاد لاعبه نزار الرشدان يسجل هدف التعادل عندما سدد كرة خطرة «35» أبعدها عادل الحوسني بصعوبة وحرمت العارضة اللاعب نفسه من هدف محقق قبل نهاية الشوط الأول عندما سدد كرة قوية «43». حاول الشارقة، الذي أجرى مدربه تغييرات عدة في صفوفه في الشوط الثاني، تعزيز تفوقه وقام بأكثر من محاولة لكن محاولاته باءت بالفشل لينهي اللقاء بالفوز بهدف وحيد.

• الشارقة رفع رصيده إلى النقطة الرابعة وحل في المركز الثاني بالمجموعة الثانية.