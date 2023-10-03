الامارات | بالوتيلي: لاعب النصر تاعرابت أفضل من نيمار «فنياً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب منتخب إيطاليا السابق ماريو بالوتيلي، أنه يعتبر لاعب النصر، المغربي عادل تاعرابت، يمتلك إمكانات فنية تتفوق على قائد المنتخب البرازيلي لاعب الهلال السعودي نيمار جونيور.

وقال بالوتيلي في تصريحات أبرزتها إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية: «عادل تاعرابت بالنسبة لي أقوى فنياً من نيمار الذي أحبه، وهو صديق لي».

وأضاف لاعب أضنة دمير سبور التركي: «نيمار ظاهرة مطلقة، إنه قوي جداً، بالطبع لا يمكننا المقارنة بينهما، لكن إذا تحدثنا فقط عن الجانب الفني فإن تاعرابت أقوى».

وأوضح: «فنياً تاعرابت هو أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم على الإطلاق، إذ إن أسلوبه مثير للإعجاب».

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ماريو بالوتيلي الجدل، حيث صرح قبل بضعة أشهر: «كان وكيلي مينو رايولا، الذي أفتقده كثيراً، يعتاد أن يقول إن ميسي ورونالدو يفوزان بالكرة الذهبية كل عام بسبب أنني أقدم 20% فقط من إمكاناتي.. كان على حق».

وعندما سئل بالوتيلي إذا كان يرى نفسه موهبة ضائعة، أجاب: «لقد كنت بالتأكيد قادراً على تقديم المزيد، لكنني فزت بكل شيء على مستوى الأندية، لم ينقصني سوى التتويج ببطولة اليورو وكأس العالم مع المنتخب». يذكر أن بالوتيلي والمغربي عادل تاعرابت الذي يلعب في النصر حالياً تزاملا معاً في ميلان لمدة ستة أشهر.