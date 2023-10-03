الامارات | دبي تستضيف 3 معارض للياقة البدنية نوفمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دبي مجدداً لاستضافة معارض دبي لبناء الأجسام، ودبي للحياة النشطة، ودبي أكتيف إنداستري، التي تُقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ضمن فعالية شاملة وموحّدة تعتبر الأهم في عالم اللياقة البدنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويمتد هذا المهرجان الرياضي السنوي على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر المقبل. وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس، إن الدورة تضم مجموعة من المواهب والأنشطة المميزة بمشاركة نخبة من الأسماء اللامعة في عالم اللياقة البدنية، بمن فيهم كريس بومستيد، حامل اللقب الحالي لمسابقة مستر أولمبيا، ومدربات اللياقة البدنية الشهيرات كايلا إتسينيس وكريسي سيلا وكيلسي ويلز.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي هذه الفعالية للعام السابع بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومعارض دبي لبناء الأجسام، ودبي للحياة النشطة، ودبي أكتيف إنداستري، مع توقعات بحضور 35 ألف زائر ومشاركة أكثر من 400 جهة عارضة من 40 دولة.

يُذكر أن تذاكر الحجز لمعرض دبي للحياة النشطة متوافرة للشراء إلكترونياً، وتبدأ بسعر 30 درهماً.