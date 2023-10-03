شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو فيوتشر يعودون للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود لاعبو فريق مودرن فيوتشر، تحت قيادة البرتغالى ريكاردو فورموسينيو، للتدريبات الجماعية اليوم عقب الراحة التي حصلوا عليها لمدة 24 ساعة، وذلك لتجنب الإرهاق والإصابات لدى اللاعبين.

وكان فريق مودرن فيوتشر قد نجح فى التأهل إلى دورى المجموعات من عمر بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نظيره سينجيدا التنزانى بنتيجة 4 / 1، وتصبح النتيجة 4 / 2 ذهاباً وإياباً.

أحرز أهداف فريق مودرن فيوتشر كل من: أحمد عاطف فى الدقيقة 5، وأحمد رفعت فى الدقيقة 53، وعمر كمال عبد الواحد فى الدقيقة 68، وسجل ناصر ماهر الهدف الرابع فى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما جاء هدف سينجيدا التنزاني الوحيد عن طريق معروف تشاكى فى الدقيقة 28.

ومن المقرر أن يلاقى فريق مودرن فيوتشر نظيره طلائع الجيش ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، حيث تقام المباراة يوم السبت الموافق 7 أكتوبر الجارى على استاد جهاز الرياضة في تمام الساعة السابعة مساء.

وكان فريق مودرن فيوتشر قد حقق الفوز في أول مباراتين في بطولة دورى نايل أمام فاركو والداخلية وتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط.