شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يعود لقائمة الأهلى استعدادا لمواجهة إنبى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المغربى رضا سليم، نجم النادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، للظهور فى قائمة فريقه استعداداً لمواجهة إنبى فى كأس مصر، وذلك بعد زوال الألم الذى شعر به اللاعب فى الركبة خلال التدريبات الماضية وتسبب فى غيابه عن مواجهة المارد الأحمر وسان جورج الإثيوبى فى إياب دور الـ"32" لدورى أبطال أفريقيا والتى فاز بها الأهلى برباعية دون رد.

وفضل الجهاز الطبى منح رضا سليم بعض الوقت لتنفيذ تدريبات تقوية للركبة للتخلص من الألم والإجهاد ثم ثبتت سلامته بعد فحصه طبيًا ليصبح جاهز طبياً للظهور مع الأهلى فى مباراة انبى المقبلة بالكأس.

وتعاقد الأهلى مع رضا سليم فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الجيش الملكى المغربى وتألق اللاعب فى مبارياته الأولى بالقميص الأحمر وسجل هدفًا.

ويعكف مارسيل كولر على وضع خطة مباراة إنبى، من خلال شرح أسلوب لعب الفريق البترولى وأبرز اللاعبين فى صفوفه، وأسلوبه فى التحضير والاستحواذ على الكرة، ووضعيته فى الحالة الدفاعية وكذلك الحالة الهجومية، وأخطر اللاعبين فى كتيبة تامر مصطفى المدير الفنى لفريق إنبى، من أجل وضع الخطة المناسبة للانقضاض على الفريق البترولى التأهل لنهائى الكأس، والحفاظ على اللقب المتوج به فى الموسم الماضي.

وتُوّج فريق الأهلى ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى نهائى كأس مصر، والتى أدارها الحكم الدولى أمين عمر، ويُدين الأهلى بهذا الفوز لرائعة حمدى فتحى التى سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتى لفريق بيراميدز فى الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلى بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدى فتحى الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافى الأول.