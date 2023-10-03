شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يثير الجدل قبل مواجهة نابولي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي نابولي الإيطالي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا.

فالفيردي: أريد أن أصبح مثل لوكا مودريتش

وعبر الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، لاعب خط وسط ريال مدريد، عن حلمه بارتداء شارة القيادة للنادي الملكي في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأفاد فالفيردي في تصريحات صحفية، على هامش مباراة الريال ونابولي الإيطالي في دوري ابطال أوروبا، بأن أحد أهدافه أن يكون قائدًا لنادي ريال مدريد في يوم من الأيام.

وقال فالفيردي:” نعم بكل وضوح، منذ أن وصلت إلى ريال مدريد وأحلم باليوم الذي أضع فيه شارة القيادة، أرغب في أن أكون القائد والمثل الأعلى للعديد من الأشخاص على مستوى العالم”.

وتابع فالفيردي” أريد أن أكون لاعبًا مرجعيًا على غرار لوكا مودريتش وداني كارفاخال الآن، كنت أحلم بذلك في أوروجواي، كانت مشاعر لم أشعر بها من قبل في حياتي”.

وعن جود بيلينجهام، قال فالفيردي:” لقد أصبح بالفعل قائدًا للفريق، إنه صغير للغاية ولكنه يملك مقومات الشخصيات العالمية، ورغم صغر سنه إلا أنه يلعب في نخبة أوروبا لسنوات عديدة، ويثبت بشكل يوم أنه لاعب شديد النضج، وهو أمر يجب تسليط الضوء عليه”.

