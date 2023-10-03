طنطا يتسلح بالتاريخ قبل مواجهة أبو قير للأسمدة فى دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - يحل فريق طنطا، بقيادة عمرو أنور، في الرابعة عصر غد الثلاثاء، ضيفا ثقيلا على فريق أبو قير للأسمدة الذى يقوده أيمن المزين، على استاد أبو قير، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى المحترفين.

ونجح فريق طنطا في تحقيق الفوز في الجولة الأولى بهدف نظيف على فريق راية، بينما سقط أبو قير للأسمدة خارج ملعبه بهدف نظيف أمام حرس الحدود في نفس الجولة.

تاريخ مواجهات الفريقين

ويتسلح فريق طنطا بالتاريخ في مواجهة أبو قير، حيث تعد هذه المباراة العاشرة بينهما، بعد أن التقيا سابقا في 9 مواجهات، نجح أبناء السيد البدوى في الفوز في 7 لقاءات وحسم أبو قير مواجهتين، ولم تعرف مواجهاتهم نتيجة التعادل نهائيا، سجل أبناء طنطا 12 هدفا في مقابل 4 أهداف لأبناء أبو قير للأسمدة.

جدير بالذكر أن 19 لاعبا نجحوا فى تسجيل 20 هدفا فى مباريات الجولة الأولى بمعدل هدفين في كل مباراة، ويعتلى قائمة الهدافين اللاعب إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت الذى سجل ثنائية فى شباك أسوان، ثم هدف لكل من إبراهيم القاضى وأحمد ممدوح وأحمد خالد وأحمد أشرف وعبد الرحمن الخميسى، على حسين ومؤمن عاطف وأحمد رأفت، اكرم عبد ربه ومحمد رضا وحسام بركات ومصطفى الصفتي، إسلام صبحي وشيكا وكوليبالي وأحمد حسني، يوسف بيبو، محمد عاطف.

وانتهت مباراتان بدون تسجيل أهداف في الجولة الأولى، والأولى كانت افتتاح الجولة بين السكة الحديد مع لافيينا والتي شهدت حالة الطرد الوحيدة في الجولة للاعب السكة "سيلا"، والمباراة الثانية بين الصاعدين من الدرجة الثالثة هما النجوم ومكادى.