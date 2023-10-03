شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات نارية فى ختام الجولة الثانية من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الثلاثاء 5 مباريات ساخنة في ختام الجولة الثانية من دوري المحترفين، حيث يستضيف فريق القناة نظيره بتروجت، ويستضيف راية نظيره وادي دجلة، وأبو قير للأسمدة يستضيف طنطا، والمصرية للاتصالات أمام جمهورية شبين وأخيرا لافيينا أمام النصر للتعدين، وتقام المباريات الخمس في تمام الرابعة عصرا.



راية ووادي دجلة راية ووادي دجلة المباراة الأولى تجمع فريقي راية ووادي دجلة، ويسعي فريق راية صاحب الأرض للفوز بنقاط المباراة الثلاث، خاصة بعد تعرضه للخسارة في المباراة الاولي امام طنطا بهدف نظيف خارج ملعبه.

وفي المقابل فإن فريق وادي دجلة يبحث عن الانتصار الثاني بعد الفوز على المقاصة في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، لمواصلة المنافسة على الصعود هذا الموسم.





القناة وبتروجت

يستضيف فريق القناة نظيره بتروجت في مباراة من العيار الثقيل، حيث يسعى فريق بتروجت لحصد نقاط المباراة الثلاث والوصول للنقطة 6 ينافس بها على المراكز الأولى، خاصة أن المباراة تقام على استاد نادي القناة القديم، فيما يبحث فريق القناة عن فوزه الأول بعد تعادله أمام بروكسي بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى ويمتلك في رصيده نقطة واحدة.





أبو قير للاسمدة وطنطاعلي استاد أبو قير تقام المباراة الثالثة والتي تجمع فريق أبو قير للأسمدة ونظيره طنطا، ويسعى كلا الفريقين للفوز، حيث يمتلك فريق طنطا 3 نقاط من فوزه الأول على فريق راية، فيما يعاني فريق أبو قير من الخسارة في مباراته الأولى أمام حرس الحدود ويحتاج للفوز اليوم لضمان استمرار المنافسة.





المصرية للاتصالات وجمهورية شبينيسعي فريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور لمواصلة نتائجه المتميزه بعد فوزه الأول على دكرنس في دكرنس بثلاثية مقابل هدف في أولى مفاجآت دوري المحترفين في جولته الأولى، ويستضيف الاتصالات نظيره جمهورية شبين الجريح الذي خسر مباراته الأولى على ملعبه أمام غزل المحلة في واحدة من أقوى مباريات الجولة الأولى.





لافيينا والنصر للتعدينيستضيف فريق لافيينا بقيادة أحمد عيد عبد الملك نظيره النصر للتعدين في مباراة مهمة لأصحاب الأرض، بعد التعادل في المباراة الأولى أمام السكة الحديد سلبيا وخسارته نقطتين في صراع المنافسة على التأهل للممتاز، فيما يبحث النصر للتعدين عن الفوز الأول بعد خسارته في الجولة الأولى على ملعبه أمام بترول أسيوط بثلاثية مقابل هدف.