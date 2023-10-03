شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجتمع بلاعبى الزمالك قبل بداية الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب الجماعى، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة دورى نايل.

ويناقش أوسوريو خلال الجلسة بعض الأمور الفنية التى شهدتها مباراة أرتا سولار الجيبوتى فى إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية، والتى فاز فيها الفارس الأبيض بنتيجة 4 / 1، كما يتحدث المدرب عن بعض النقاط الخاصة التى يرغب فى تطبيقها من بداية الاستعداد لمواجهة البنك.

وفى الوقت ذاته، يدرس أوسوريو استمرار محمد عواد فى حراسة عرين الفريق الأبيض، بمواجهة البنك الأهلي، بعد عودته للمشاركة فى مواجهة أرتا سولار، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

ويفضل أوسوريو استمرار محمود عواد فى حراسة مرمى الزمالك، خاصة فى ظل تراجع مستوى محمد صبحى فى الفترة الماضية، ويرغب الجهاز الفنى فى خلق نوع من المنافسة بين الحراس من أجل تحسن المستوى والوصول لأعلى فورمة خلال الفترة المقبلة.