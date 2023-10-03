«هكذا تسجل المواقف التاريخية».. تعليق قوى من أبوتريكة على انسحاب اتحاد جدة بسبب قاسم سليماني

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس"، على إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا.

وكان من المفترض أن يواجه اتحاد جدة فريق سباهان، على أرضية استاد «نقش جهان»، ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وعبر حسابه بموقع "إكس"، نشر أبوتريكة تدوينة قال فيها: "والله تاريخي يا العميد، هكذا تسجل المواقف التاريخية، نادي الاتحاد السعودي تحية تقدير واحترام".

وكان فريق الاتحاد السعودي قد رفض الدخول إلى ملعب "نقش جهان" لمواجهة مضيفه سباهان الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتأخر انطلاق المباراة بعدما رفض الفريق السعودي الدخول إلى الملعب أو إجراء عمليات الإحماء قبل خوض اللقاء.

وأكد الإعلامي السعودي الموثوق منار شاهين أن فريق الاتحاد والجهاز الفني رفضوا حضور مباراة سباهان بسبب وجود تمثال للجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني عند مدخل نفق الملعب.

وأضاف شاهين عبر حسابه في موقع "إكس"، أن لاعبي الاتحاد حرصوا على إجراء الإحماء والتمارين الخاصة في غرفة تبديل الملابس دون الخروج إلى الملعب بسبب تواجد تمثال قاسم سليماني.

وأبلغ مسؤول الاتحاد المراقب الإداري الآسيوي بأن الفريق لن ينزل لأرض ملعب المباراة مال لم يتم إزالة كافة التماثيل الموجودة في مداخل الملعب.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت لاحق عن إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة.

وجاء في بيان للاتحاد الآسيوي: "تم إلغاء مباراة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بين سباهان والاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة".

أضاف: "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين".

وختم: "سيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة".