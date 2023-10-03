شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقص شريط أهدافه في دوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أحرز كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، أول أهدافه في دوري أبطال آسيا عندما قاد فريقه النصر السعودي للفوز على ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي 3-1 ضمن دور المجموعة في دوري أبطال آسيا.

وقاد رونالدو النصر إلى صدارة المجموعة الثالثة بعدما نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 66 قبل أن يضيف البرازيلي تاليسكا هدفين «71 و76»، في حين بكر الضيوف بهدفهم الوحيد في الدقيقة 44 عن طريق الإيفواري سين سباي.

وواصل «صاروخ ماديرا» تسجيل الأهداف للمرة الثالثة على التوالي في ملعب «الأول بارك»، كما حقق الانتصار العاشر على التوالي مع «العالمي» على مختلف الجبهات.

وكان النصر قاب قوسين من فوز تاريخي لو استفاد من الفرص المحققة التي لاحت له في الشوط الأول، وأبرزها تسديدة عبد الرحمن غريب التي ارتدت من القائم في الدقيقة 29 ورأسية تاليسكا التي صدها الحارس ياتيموف.

وفي مطلع الشوط الثاني مرت تسديدة غريب بمحاذاة القائم الأيسر، وأنقذ الحارس الطاجيكي بأعجوبة رأسية للكرواتي بروزوفيتش وتسديدة من عبد الله الخيبري «46 و55».

وكسر رونالدو تماسك دفاعات استقلال دوشنبه في الدقيقة 66 عندما كسر التسلل وواجه الحارس في حوار لم يصعب على صاحب الكرات الذهبية الخمس كأفضل لاعب في العالم.

ومرر البديل أيمن يحيى في الدقيقة 71 عرضية الهدف الثاني للبرازيلي تاليسكا الذي أسكنها المرمى برأسه قبل أن يعود ويترجم انطلاقة عبد الرحمن غريب إلى هدف ثالث في الدقيقة 76 مؤكداً انتهاء المباراة 3-1 لصالح النصر.

ويستكمل النصر مشواره في 24 أكتوبر أمام الدحيل القطري في الرياض، ويواجه الفريق الطاجيكي مضيفه بيرسبوليس الإيراني.