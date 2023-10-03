كريستيانو رونالدو يقود النصر السعودي للفوز على استقلال دوشنبه الطاجيكي

قلب فريق النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تأخره بهدف أمام ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد، خلال اللقاء الذي جمعهما، الاثنين، على ملعب "الأول بارك" بالرياض.



المباراة أقيمت في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الخامسة.



ونجح الفريق السعودي في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بالمجموعة ليتصدر جدول الترتيب العام برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد استقلال دوشنبه عند نقطة واحدة، ليقبع في المركز الرابع.



انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف مباغت في الدقيقة 44 عن طريق الإيفواري سينين سيباي بعد خطأ فادح من نواف العقيدي حارس مرمى النصر الذي أخفق في التصدي للتسديدة الضعيفة من لاعب الاستقلال.



انتفض فريق النصر في الشوط الثاني، واستطاع رونالدو إدراك التعادل لفريقه في الدقيقة 66 بعد مجهود فردي وتسديدة ماكرة بيسراه في المرمى.



وأضاف البرازيلي تاليسكا هدفين متتاليين في الدقيقتين 72، و77، ليقتنص الفريق 3 نقاط ثمين في مشواره بالبطولة.



وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، خسر فريق الدحيل القطري على ملعبه بالعاصمة القطرية الدوحة، أمام برسبوليس الإيراني، بهدف دون رد سجله، أوميد على شاه في الدقيقة 63.



ورفع الفريق الإيراني رصيده إلى 3 نقاط ليتقدم للمركز الثاني، في حين توقف رصيد الدحيل عند نقطة واحدة في المركز الثالث.



الأناضول

