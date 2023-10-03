إعلامي يكشف تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي لضم أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، تطورات جديدة بشأن مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال أمير هشام خلال تصريحات عبر برنامج بلس 90 المذاع على قناة النهار: "الأهلي اتفق مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة".

واضاف أمير هشام: "منذ ثلاث أشهر أكدت أن النادي الأهلي لا يرغب في ترك فرصة التعاقد مع أحمد فتوح لاعب الزمالك خاصة أن عقده سينتهي الموسم المقبل، وهو لاعب مميز وقادر على أن يفيد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة".

أوضح الإعلامي: "هناك رغبة قوية داخل الأهلي فى التوقيع مع فتوح بشكل رسمي، خلال شهر يناير المقبل"

واختتم:"خلال الفترة المقبلة المجلس الجديد لنادي الزمالك سيحاول بكل قوة أن يحافظ على أحمد فتوح، وطبيعي من الممكن أي شئ يتغير، ولكن هناك نسبة قوية لتعاقد الأهلي مع فتوح".

جدير بالذكر أن عقد أحمد فتوح ينتهي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل بشكل قانوني.