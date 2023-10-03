"مضمونة 100 %".. عمر هريدي يوعد الزمالك بالحصول على غرامة كهربا بهذا الشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - وعد عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس الزمالك في الانتخابات المقبلة، جماهير القلعة البيضاء بالحصول على غرامة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي.

وقال هريدي في تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أعد جماهير الزمالك بالحصول على غرامة كهربا كاملة بالفوائد حال الحصول على تفويض من النادي، ولن أبيع أى لاعب".

وأضاف: " لابد أن يكون رئيس نادي الزمالك رجل دولة، والمحلات التجارية أحد أهم موارد نادي الزمالك المالية".

أكمل: "التاريخ يقول إن الزمالك يتعرض للظلم منذ نحو 50 عامًا، والنادي يحتاج لشخصية قوية".

وأتم تصريحاته:"الأهلي يسيطر على كل الأمور في مصر، الزمالك يحقق البطولات بشق الأنفس، لأن اتحاد الكرة يعمل حساب للقلعة الحمراء".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قام بتوقيع غرامة على محمود عبدالمنعم كهربا، قدرها 2 مليون دولار، لصالح نادي الزمالك، لعدم الالتزام بتعاقده والرحيل عن الأبيض بشكل غير قانوني.