شكرا لقرائتكم خبر عن جلال يمنح لاعبى الأسماعيلى راحة اليوم ويطبق نظام اليوم الكامل استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح ايهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الاربعاء ضمن خطة الاستعداد لمواجهة الاهلى بالجولة الثالثة لدوري نايل.

ويطبق ايهاب جلال نظام اليوم الكامل فى تدريبات الاسماعيلى بداية من غداً الاربعاء لفرض اجواء التركيز والجدية على جنبات الدراويش قبل المواجهة الهامة أمام الاهلى.

وتسلم إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى تقريراً من جهازه المعاون عن 4 مباريات خاضها النادى الاهلى محلياً وأفريقيا منذ بداية الموسم وذلك قبل مواجهة المارد الأحمر الاحد المقبل بستاد برج العرب بالجولة الثالثة للدوري المصري.

وخاض الأهلي هذا الموسم؛ 4 لقاءات جاءت كالتالي: مباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي، والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، والثالثة والرابعة مع فريق سان جورج الإثيوبي بذهاب وإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الأهلى بحثاً عن تحقيق الانتصار الثانى في الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تجميع النقاط وعدم تكرار سيناريو المواسم الماضية، خاصة بعد الهزيمة أمام زد، كما حذر اللاعبين من تكرار الأخطاء الساذجة التي تحدث في المباريات الماضية.