شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات بعد راحة لمدة يومين ويبدأ الاستعداد للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول، لاستئناف تدريباته الجماعية، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة دورى نايل، حيث كان قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وأجبرت أجواء انتخابات نادى الزمالك، المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجارى، فريق الكرة الأول، على نقل تدريباته الجماعية لملعب أخر بعيدًا عن ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، داخل القلعة البيضاء، حيث كثف الجهاز الإدارى برئاسة أحمد حسنى، البحث عن ملعب مناسب يستطيع استضافة تدريبات الفريق لحين الانتهاء من الانتخابات.

وفاضل الجهاز الإدارى، بالتشاور مع الجهاز الفنى وعبد الواحد السيد مدير الكرة، بين عدة ملاعب لاختيار أفضلهم ونقل تدريبات الفريق إليه، خاصة أن ملعب دريم في السادس من أكتوبر يعد هو الأقرب حتى الوقت الحالى لاستضافة التدريبات، وأن ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ستقام عليه الخيمة التي سينتخب داخلها أعضاء الجمعية العمومية، مجلس الإدارة الجديد.