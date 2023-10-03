شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على الدفع بموديست فى هجوم الأهلى بمباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق فى التشكيل الاساسى بمباراة انبى المقرر لها مساء غداً الاربعاء بنصف نهائى كأس مصر.

ونفذ موديست برنامج تأهيلى وضعه المدرب السويسري منذ 19 سبتمبر الماضى وقتما شارك مع الفريق فى مباراة المصري البورسعيدى وهو غير جاهز فنياً نظراً لغياب محمود كهربا وصلاح محسن للإيقاف حيث تدرب اللاعب في صالة الجيم صباحًا، ومع الفريق بالمساء، وبدأ اللاعب الفرنسى يستجيب بشكل ملحوظ.

غاب موديست عن مواجهتى الذهاب والإياب أمام سان جورج الاثيوبى بدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا بسبب عدم القيد الأفريقى.

غياب أنتوني موديست جاء بسبب قيده فى فترة القيد الثالثة المستحدثة هذا الموسم من 1 إلى 30 سبتمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ لا يحق للاعبين الذين يتم قيدهم خلال هذه الفترة المشاركة في مباريات دور الـ32، ويحق لهم المشاركة بداية من دور المجموعات، علمًا بأن هذا السبب منعه أيضاً من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي الماضية بجانب مباراة الذهاب أمام سان جورج والتى فاز بها الأهلى بثلاثية دون رد ومباراة الاياب التى فاز بها المارد الاحمر برباعية دون رد.

وتسمح لوائح الاتحاد الأفريقي بمشاركة اللاعبين المسجلين بالفعل فى قائمة النادي الأفريقية قبل فترة القيد الثالثة، أى الذين قيدهم الأهلي فى فترة القيد الأولى خلال شهر يوليو الماضي، ثم فى الفترة الثانية التى كانت من 1 إلى 31 أغسطس، بالمشاركة فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وشارك موديست فى مباراة المصري البورسعيدى بالجولة الأولى للدوري والتى فاز بها الاهلى برباعية دون رد ليسجل الظهور الاول بالقميص الاحمر.