بيان من نادي الاتحاد السعودي بشأن أزمة مباراة سباهان الإيراني

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر نادي الاتحاد السعودي، بيانًا رسميا بشأن أزمة إلغاء مباراة الفريق مع سباهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأمس الإثنين، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء المباراة بسبب ما وصفها "بظروف غير متوقعة"، مشيرا إلى أنه تم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد مع تأكيد حرصه على سلامة وأمان عناصر اللعبة.

وقال نادي الاتحاد السعودي في بيانه، الذي نشره في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إن "مراقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أبلغ النادي عند وصول بعثة الفريق إلى الملعب أن المباراة لن تقام في موعدها المحدد، وأن بإمكانهم مغادرة الملعب".

وأضاف البيان أن بعثة فريق الاتحاد غادرت الملعب فعليا، حيث تم الإعلان عن إلغاء المباراة لاحقا بشكل رسمي.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان له "يشيد الاتحاد السعودي على حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقامة المباراة في ظروف مناسبة، والتي لمسها الاتحاد السعودي عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي الاتحاد إلى إيران".

وأكد الاتحاد السعودي "دعمه الكامل لنادي الاتحاد واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوقه."

وفي مطلع سبتمبر الماضي، أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ 2016.

والنصر هو أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفا على بيروزي في دوري الأبطال في 19 سبتمبر الماضي وحقق الفوز في مباراة أقيمت بدون حضور جماهيري بسبب عقوبات على النادي الإيراني.

يشار إلى أن نادي القوة الجوية العراقي يتصدر المجموعة بـ4 نقاط بعد فوزه على أجمك الأوزبكي أمس الإثنين، فيما يحتل الاتحاد وسباهان المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة من مباراة واحدة.