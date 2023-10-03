شكرا لقرائتكم خبر عن هدفان في 82 ثانية يعيدان تشيلسي إلى الانتصارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل تشيلسي هدفين في 82 ثانية حسم بهما ديربي جنوب-غرب لندن أمام مضيفه فولهام 2-0، الإثنين في ختام منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعاد تشيلسي إلى سكة الانتصارات بعد أكثر من شهر لم يذق خلاله طعم الانتصار في بريميرليغ، وفوزه الأخير الذي حققه على لوتون 3-0 في المرحلة الثالثة في 25 أغسطس، كما استعاد "البلوز" نجاعته الهجومية ودك شباك منافسه بهدفين بعدما غاب عن التهديف في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، حيث خسر أمام نوتنغهام فوريست وأستون فيلا بالنتيجة ذاتها 0-1 وتعادل سلباً مع بورنموث.

وتقدّم تشيلسي الذي حقق فوزه الثاني فقط هذا الموسم مقابل تعادلين وثلاث هزائم، للمركز الـ 11 برصيد 8 نقاط متساوياً مع نوتنغهام وفولهام في المركزين الـ 12 والـ 13 تواليا.

وحسم تشيلسي ديربي جنوب-غرب لندن بهدفين في اقل من دقيقتين تناوب على تسجيلهما الأوكراني ميخايلو مودريك (18) والألباني أرماندو بروخا (20).

ويحلّ تشيلسي الذي يشرف على تدريبه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ضيفاً على بيرنلي وصيف القاع السبت في المرحلة الثامنة.