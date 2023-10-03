شكرا لقرائتكم خبر عن أوديشو وبايش سعيدان بفوز القوة الجوية على أجمك الأوزبكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أبدى أيوب أوديشو، المدير الفني لفريق القوة الجوية الأول لكرة القدم العراقي سعادته الكبيرة بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على مضيفه فريق أجمك الأوزبكي ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة أندية آسيا أبطال الدوري.

وكان القوة الجوية قد فاز على أوجمك الأوزبكي بنتيجة 2-1.

وقال أوديشو في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة فريقي القوة الجوية وأجمك الأوزبكي: «لقد حققنا فوزاً مهماً جداً بالنسبة لنا، لأن هذا الفوز جعل الفريق يسير في الطريق الصحيح لتكملة المشوار الآسيوي».

وأضاف: «أتقدم بالشكر الجزيل للاعبي فريق القوة الجوية لما قدموه من عطاء جيد داخل الميدان وثقة كبيرة بالنفس أسهما في تحقيق الفوز وضمان ثلاث نقاط غاية في الأهمية».

وأنهى بالقول: «رغم ظروف السفر المتعبة إلى أوزبكستان، إلا أن مردود اللاعبين كان إيجابياً جداً».

بينما رأى قائد فريق القوة الجوية في المباراة نفسها اللاعب إبراهيم بايش، أن المباراة كانت صعبة، لكن كنا سعداء بنتيجة الفوز وكذلك بأداء اللاعبين المتصاعد.

وقال بايش في المؤتمر الصحفي ذاته: «إن المباراة كانت صعبة والفريق المنافس (أوجمك) يعد من أفضل الفرق في أوزبكستان».

وأضاف: «أنا سعيد جداً بأداء لاعبي فريق القوة الجوية في هذه المباراة، وأتمنى التأهل إلى الدور المقبل».

ورأى بايش، أن «الصورة لم تتضح حول الفرق التي سوف تتأهل إلى الدور المقبل، ولدينا مباريات مهمة جداً في هذه المجموعة، لأن جميع الفرق قوية وتبحث عن تحقيق الإنجاز».