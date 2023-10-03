شكرا لقرائتكم خبر عن الرفاع البحريني يفرض التعادل على الزوراء العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فرّط فريق الزوراء العراقي الأول لكرة القدم في فوز كان بمتناول يده عندما خرج متعادلاً مع مستضيفه فريق الرفاع البحريني 1-1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «مدينة خليفة الرياضية» في مملكة البحرين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

قدم الزوراء العراقي صورة طيبة تختلف عن جميع مبارياته الودية والرسمية التي خاضها سابقاً، بعد أن انتهج مدربه المصري حسام البدري النهج الهجومي المبكر الذي أسفر عن تسجيل الهدف الأول عن طريق المدافع ميثم جبار في الدقيقة الخامسة، بعد أن سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لم يستطع حارس مرمى الرفاع البحريني فعل أي شيء لها.

وعلى الرغم من أن فريق الرفاع البحريني فرض هيمنته على وسط المباراة بعد تسجيل الزوراء هدفه الأول، فإن الهجمات المرتدة السريعة والمنظمة التي قادها لاعبو الزوراء كان يمكن أن تسهم في التسجيل، لكن لم يتم التعامل معها بشكل جيد، حيث ضاعت بسبب التسرع وعدم التركيز.

وفي الشوط الثاني، بدأ الزوراء العراقي بفواصل هجومية متلاحقة وأنقذ حارس مرمى الرفاع البحريني مرماه من كرات خطرة كان أبرزها التسديدة الهائلة التي سددها مدافع الزوراء مصطفى ناظم من خارج منطقة الجزاء وأبعدها بصعوبة بالغة الحارس البحريني.

وفي الدقيقة 79 تمكن محترف فريق الرفاع البحريني فينيسيوس فرجاس من تسجيل هدف التعادل لفريقه عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالأرض ثم دخلت مرمى جلال حسن حارس مرمى الزوراء الذي لم تنفع محاولاته في ردها.

وبهذه النتيجة حصل الزوراء العراقي على أول نقطة له في هذه المجموعة ليكون في المركز الثالث، إذ سبق للزوراء أن خسر مباراته الأولى أمام العربي الكويتي الشهر الماضي في البصرة 1–2، بينما رفع الرفاع البحريني رصيده إلى 4 نقاط، ليكون في صدارة المجموعة الثالثة.

وسيخوض فريق الرفاع البحريني مباراته الثالثة مع العربي الكويتي، فيما يتقابل فريق الزوراء العراقي مع فريق النجمة اللبناني في 23 من الشهر الحالي على ملعب «البصرة الدولي» في محافظة البصرة العراقية.