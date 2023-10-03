شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء العراقي يتطلع للفوز على اتحاد حلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد لؤي صلاح، مدرب فريق الكهرباء الأول لكرة القدم العراقي، أنه يأمل بأن يقدم فريقه مستوى يشرف الكرة العراقية في مباراته التي تقام مساء الثلاثاء في مكة المكرمة أمام فريق اتحاد حلب السوري ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي وتحقيق أول انتصار للكهرباء في البطولة الآسيوية.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة: «وصول فريقنا إلى مكة المكرمة مبكراً يعد عاملاً إيجابياً، خصوصاً مع ارتفاع نسبة درجة الرطوبة».

وأضاف: «فريقنا جيد وتحضيراتنا للمباراة أيضاً مثالية، لكن ما زلنا في طور الإعداد، ونأمل أن نقدم أقصى ما لدينا في سبيل تحقيق الفوز».

ولفت إلى، أن فريق اتحاد حلب من الفرق المحترمة، كذلك مستوى اللاعب السوري، هو مقارب لمستوى نظيره العراقي.

وأنهى صلاح حديثه: «نأمل أن نقدم مستوى يشرف الكرة العراقية وتحقيق أول انتصار لنا في البطولة الآسيوية».

في حين قال حارس مرمى فريق الكهرباء العراقي عمار علي في المؤتمر الصحفي ذاته: «تحضيراتنا للمباراة جيدة جداً، وفريق الكهرباء العراقي في أتم الجاهزية والجميع يأمل تحقيق الفور الأول».

وأشار إلى أن الطاقم الفني لفريق الكهرباء أعد لنا منهجاً متكاملاً للمباراة، وشرح لنا مكامن القوة والضعف في الفريق المنافس.

يذكر أن فريق الكهرباء خرج متعادلاً أمام ضيفه فريق الكويت الكويتي 0 – 0 في أولى مبارياته في مجموعته التي تضم أيضاً الوحدات الأردني والكويت الكويتي.