شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة روني تروي تفاصيل مثيرة عن جلسات المحكمة في قضية «واجاثا كريستي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

روت كولين زوجة أسطورة مانشستر يونايتد واين روني، مدرب دي سي يونايتد الأمريكي حالياً، تفاصيل مثيرة عن جلسات المحكمة في قضيتها ضد ريبيكاه زوجة نجم ليستر سيتي جيمي فاردي والتي عرفت بقضية «واجاثا كريستي».

وانتقدت كولين زوج غريمتها بسبب قلة تدخله في قضية التشهير التي رفعتها ريبيكاه، على كولين وكسبتها الأخيرة بعد 9 أيام من جلسات المحكمة.

ورافق روني زوجته في جميع أيام جلسات المحكمة العليا في لندن لدعمها، لكن فاردي لم يحضر سوى مرة واحدة، وكانت في يوم تقديم زميله السابق في منتخب إنجلترا شهادته.

وقالت كولين في المقابلة: «كان بمقدور فاردي أن يحضر أكثر من المرة التي حضر فيها. حسناً أنا كنت محظوظة لأن واين كان قد أنهى موسمه الكروي. أنا لست أدعم جيمي لكنه كان لا يزال لاعب كرة، وربما كان يمكن أن يحضر أكثر».

وعند سؤال كولين إن كانت أجبرت روني على صعود منصة الشهود أجابت: لا، هو عرض ذلك. في البداية كان سيبقى برفقة الأولاد في المنزل لكن بعد ذهابي للندن اتصل وقال لي: «أنا بحاجة إلى أن أكون معك هناك». أراد الحضور في المحكمة وكان مهتماً جداً بطريقة عمل المحكمة، وأعتقد أنه فكر في دخول عالم المحاماة، كانت لديه أفكار كثيرة عن كل شيء وأحياناً أقول له: «اهدأ واين، توقف عن الحديث عن المحكمة لأننا غادرناها للتو».

وعن طبيعة الاستقبال الذي حظي به روني عندما قدم شهادته قالت كولين: هو فعلاً شخص يجيد التحدث، لا يزال الناس يرون فيه ذلك الصبي ذا الـ16 عاماً الذي يتكلم في المؤتمر الصحفي، لكنه محترف ولو لم يكن كذلك لما كان مدرباً الآن.

وقالت كولين إن فاردي وريبيكاه غادرا قاعة المحكمة فور انتهاء روني من تقديم شهادته وقيل حينها إن ريبيكاه شعرت بإعياء. ولم يتواصل روني مع فاردي مطلقاً منذ ذلك اليوم، وأكدت كولين هذا وقالت: «واين كان يرغب في الاتصال بجيمي أثناء القضية، لكنني رفضت ولم يتصلا ببعضهما منذ ذلك الحين».

وقال روني للقاضي إنه أثناء يورو 2016 تلقى تعليمات من مدرب المنتخب هودجسون ومساعده جاري نيفيل بالتحدث لجيمي، كي يطلب من زوجته ريبيكاه أن تهدأ وتخفف من نشاطها على مواقع التواصل، لأنها تسبب «مشاكل في التركيز» لدى الفريق في فرنسا، لكن فاردي نفى الأمر برمته ورد عليه روني: «أنا هنا أدلي بشهادتي تحت القسم، تحدثت 100% مع السيد فاردي، وإن كان يريد النفي فقط كي يدعم زوجته فهذا شأنه».

ووجه محامو كولين لروني سؤالاً عن سبب عدم شكه مطلقاً في تسريب ريبيكاه لأخبار كولين لوسائل الإعلام وأجاب: جيمي كان زميلي في المنتخب وهو ليس صديقاً أتواصل معه على مواقع التواصل الاجتماعي.

شهادة روني أججت حرباً من الكلمات وعلق ممثل جيمي ببيان خارج أسوار المحكمة العليا، وقال عن لسان مهاجم ليستر سيتي: كلام روني هراء، لا شك أنه مرتبك، لأنه لم يتحدث معي مطلقاً عن نشاط زوجتي بيكي في مواقع التواصل أثناء يورو 2016. لم يكن هناك شيء للحديث عنه بيننا بهذا الخصوص. أنا أعلم هذا لأني أناقش كل شيء مع زوجتي.