شكرا لقرائتكم خبر عن زلاتان يشكك في قدرة تن هاغ على إدارة نجوم يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

شكك الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (41 عاماً) في قدرة المدرب الهولندي إيريك تن هاغ في إدارة غرفة ملابس تعج بالنجوم في مانشستر يونايتد، وذلك بعد أسوأ بداية للفريق هذا الموسم شملت 4 هزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز تركته في المركز الـ10 وخسارة أول مباراة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال زلاتان الذي لعب في مانشستر يونايتد وأياكس، فريق تن هاغ السابق، وقال: «المجيء من أياكس لمانشستر يونايتد خطوة كبيرة جداً، أنا لعبت في كلا الناديين وكل منهما لديه نوع مختلف من الانضباط. أياكس ناد موهوب، لديه أفضل المواهب، لكن لا يوجد فيه نجوم».

وتابع زلاتان، الذي اعتزل اللعب في الميلان نهاية الموسم الماضي، حديثه وقال: «ما هي خبرة هذا المدرب؟ مواهب شابة ثم جاء لليونايتد وهذا يتطلب عقلية مختلفة. اللاعبون في غرفة ملابس مانشستر يونايتد نجوم كبار ولا أعتقد بأنك بصفتك مدرباً تعاملهم بنفس طريقة تعاملك مع الموهوبين الشباب. كم من الوقت تمنح للمدرب كي يتأقلم؟ هذا يعتمد على المالكين وما يريدونه، لكن إن استمعت للمشجعين فأنت لا تملك الكثير من الوقت لأنهم يريدون الفوز واعتادوا على الفوز ويريدون البقاء فائزين. يجب أن تكون لديك خطة ومشروع تسير عليه، أشعر أن لدى تن هاغ مشروعاً يسير عليه ثم تنقلب الحال فجأة في لحظة واحدة بسبب النتائج. إما أن تكون مؤمناً بالمشروع أو لا، لكن بالنسبة لوضع المدرب أعتقد بأنه يعيش الحالتين معاً الآن، ثم ما حدث مع سانشو ورونالدو لا أدري. عندما تسير الأمور بشكل جيد لا يتم التركيز على الأخطاء والمشاكل، لا تراها أصلاً لأنك تفوز بالمباريات».