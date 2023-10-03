شكرا لقرائتكم خبر عن شاب مكسيكي يدخل تاريخ الكرة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

دخل المهاجم المكسيكي الواعد دافيان كيمبرو بمشاركته من الدكة، مع فريقه ساكرامنتو ريبيبلك تاريخ كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية لكونه أصغر لاعب وطئت قدماه أرضية ملعب مباراة احترافية. ودخل كيمبرو ( 13 عاماً و7 شهور و13 يوماً) الأحد المباراة في الدقيقة 87 عندما كان فريقه فائزاً 2- صفر على لاس فيغاس لايتس.

كيمبرو من مواليد مدينة وودلاند بولاية كاليفورنيا ووقع مع ساكرامنتو في أغسطس الماضي ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم ماكسيمو كاريزو لاعب نيويورك سيتي الذي انضم للفريق الأول في عيد ميلاده الـ14 بفبراير / شباط 2022.

ويتصدر ساكرامنتو الجدول في القسم الغربي بـ58 نقطة وتبقى له مباراتان على نهاية الموسم وجذب كيمبرو أنظار كشافته مذ كان بسن الـ11 وسجل لفريق دون الـ13 عاماً في 2021 وفي 31 مباراة فقط 27 هدفاً، كما شارك المهاجم في معسكر المكسيك دون الـ16 عاماً مؤخراً.