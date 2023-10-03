الامارات | ميسي يطالب إدارة إنتر ميامي التعاقد مع غريمه السابق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتعاقد ناديه الحالي إنتر ميامي، مع غريمه السابق في فريق ريال مدريد الإسباني الدولي لوكا مودريتش الفائز بالكرة الذهبية في 2018.

وأشارت التقارير إلى أن مودريتش البالغ من العمر 38 عاماً، يعاني من وضع غر مستقر في ريال مدريد، في ظل الجلوس لمناسبات عدة على مقاعد البدلاء، وعدم المشاركة أساسياً مع الفريق الملكي.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن: "ميسي يتمتع وفق اعتقاده بصلاحيات واسعة في إنتر ميامي، والطلب من إدارة النادي الأميركي التعاقد مع مودريتش".

وأشارت الصحيفة، إلى أن رغبة قائد منتخب الأرجنتين، تتماشى مع تطلعات الإنجليزي ديفيد بيكهام مالك إنتر ميامي الذي يأمل منذ سنوات بالتعاقد مع النجم الكرواتي.

وأكدت تقارير إسبانية، أن إدارة انتر ميامي، مستعدة لتقديم عرض مالي كبير لمودريتش في يونيو المقبل، بهدف الظفر بتوقيعه ومنه من التوجه إلى الدوري السعودي، خصوصاً أن الكرواتي يملك عقداً مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2024، وسط احتمالات أن يكون موسمه الحالي الأخير له في النادي الملكي.