برنامج خاص لـ شيكابالا في مران الزمالك.. وشفاء مصطفى شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض شيكابالا التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.

واكتفى اللاعب بالتأهيل داخل صالة الجيمانيزيوم ولم يشارك في التدريبات الجماعية وفقا لقرار الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وفي المقابل، شارك مصطفى شلبي جناح الفريق، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم، بعدما تعرض لحالة إغماء عقب نهاية مباراة الفريق الأخيرة أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بعمل فحوصات طبية للاعب وتأكد من سلامته و عدم معاناته من أي إصابة، و شارك اللاعب في التدريبات بصورة طبيعية سواء في الفقرات البدنية أو التأهيلية بجانب التقسيمة الفنية.

كما خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق فقرة تدريبات تأهيلية على هامش المران، وذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الرباط الصليبي الأمامي للركبة ، وخضع بسببها لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا.

وأدى اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية ملعب عبداللطيف أبورجيلة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.