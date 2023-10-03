تفاصيل استبعاد 5 حكام من الدوري بشكل مفاجئ بفرمان "بيريرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل استبعاد 5 حكام من إدارة مباريات الدوري المصري، بقرار من البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": بيريرا قرر استبعاد 5 حكام من إدارة المباريات في الدوري المصري الفترة المقبلة وهم، محمد الحنفي ومحمد الصباحي ومحمود عاشور وخالد الغندور ومحمود عزب.

أضاف المصدر: تم استبعاد الخماسي من قبل بيريرا، نظرا لعدم تجاوزهم الاختبارات البدنية التي أعد لها رئيس لجنة الحكام.

أتم المصدر: هناك محاولات للضغط على رئيس لجنة الحكام من أجل إعادة الاختبارات مرة أخرى للخماسي ومنحهم فرصة جديدة، في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكونها في إدارة المباريات.