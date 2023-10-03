"حفظ حقوقنا".. أول رد من الاتحاد السعودي بعد إلغاء مباراة سباهان الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصدر نادي اتحاد جدة السعودي بياناً رسميًا بخصوص إلغاء مباراته مع سباهان الإيراني، التي كان مقرر لها مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

ذكر في نص البيان: "يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان الإيراني، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب".

وأضاف: "ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح".

اختتم: "في هذا الإطار، يشكر النادي الاهتمام والمتابعة التي حظي بها من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم".

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان رسمي، دعمه الكامل لنادي الاتحاد واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوق النادي، وأشاد بحرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقامة المباراة في ظروف مناسبة.

يذكر أنه تم إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني، مساء أمس، من قبل مراقب المباراة بسبب عدة أمور تنظيمية في أرضية الملعب.

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