"اللي بيحصل حرام".. ميدو يناشد بالتدخل لإنقاذ الزمالك والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - ناشد أحمد حسام ميدو لإنقاذ الأندية المصرية من الغرامات الموقعة عليها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال ميدو معلقا على الغرامات الموقعة على الإسماعيلي وكذلك فيوتشر والزمالك: "بعض الأندية المصرية مش عارفة تدير نفسها، ولازم تدخل من وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف: "اللي بيحصل في الأندية المصرية التاريخية حرام، مثل الزمالك والإسماعيلي حرام، ولازم تدخل واضح وضوابط خاصة للتعاقدات".

وأكمل: "ده ميعتبرش تدخل حكومي متخافوش من فيفا، ده يعتبر ضوابط تحافظ على الأندية، خاصة وأن الغرامات الموقعة على الأندية المصرية من جانب فيفا، ناقوس خطر، وناتجة عن أشياء كثيرة منها سوء الإدارة".

وأوضح: "الأندية المصرية محتاجة إدارة رشيدة وضوابط خاصة ولازم وزير الشباب والرياضة يستدعي جمال علام رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية ويقولهم إنكم لازم تفرضوا ضوابط على الأندية المصرية".

وشدد: "لابد من منع الأندية من التعاقد مع لاعبين أجانب أو مدربين أجانب إلا لما تجبلي مخالصة مالية من اللاعبين القدامى أو المدربين القدامى اللي ماشيين".

واختتم: "لازم وزير الشباب والرياضة يستغل الغرامات اللي حاصلة على الأندية المصرية دي زي الزمالك وفيوتشر والإسماعيلي ويضع ضوابط خاصة للتعاقدات".