شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: استقبلت قرار الرئيس السيسى بالترشح بمنتهى السعادة لاستمرار العمل والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق ، أنه استقبل خبر اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تلبيته لنداء الملايين من المصريين بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بكثير من السعادة والفرحة وشعر بالإطمئنان على استقرار الدولة المصرية.

وقال طارق السيد لـ"الخليج 365" إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوات المصريين يؤكد حرصه الشديد على استقرار الوطن واستكمال خطة البناء والتنمية التي بدأها منذ اليوم الأول لتوليه المهمة.

وأشاد السيد بالمشهد الحضارى الذى شهدته الميادين والشوارع المصرية مساء أمس تفاعلا مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعبيرا صريحا من جموع المصريين على تأييد قرار الرئيس بالترشح في الانتخابات الرئاسية.