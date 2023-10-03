شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: استقبلت قرار الرئيس السيسى بالترشح فى الأقصر أثناء الاحتفال بانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه استقبل خبر اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة استجابة لملايين المصريين، أثناء تواجده فى الأقصر مسقط رأسه وتحديدا فى الشوارع احتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

قال علام فى تصريحات خاصة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة واعلان هذا الخبر تزامنا مع احتفالات ذكرى حرب أكتوبر المجيدة زاد من الفرحة أثناء الاحتفالات وجعل لها مذاقا خاصة، لاسيما وأن القرار يعنى استمرار العمل والتنمية والتقدم فى جميع المجالات.

أضاف علام إن من يرى ويتابع ما يحدث فى مصر يتأكد من النهضة والطفرة التى تشهدها جميع المجالات، ومنها الرياضة التى شهدت تطورا ونهضة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.



جمال علام أثناء الاحتفال فى الأقصر

وثمّن رئيس اتحاد الكرة قرار الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات المقبلة، لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية الشاملة خاصة وأن مصر تعيش حالة غير مسبوقة من الأمن والاستقرار وما تحقق من إنجازات فى كافة مجالات التنمية والبناء والتعمير خير دليل على النهضة الشاملة فى مصر.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى، واحتشادهم في الميادين المختلفة، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة.