شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريبات بدنية خاصة ونصائح من أوسوريو للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و حرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة، كما منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

و قدم أوسوريو التحية للاعبين على المجهود الذي بذلوه خلال المباراة الأخيرة أمام أرتا سولار في إياب دور ال32 للكونفدرالية، وأثنى على الأداء و الإصرار و الروح العالية التي ظهر عليها الجميع مما تكلل بتحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات للبطولة .

وطلب المدير الفني من اللاعبين مواصلة العمل بجدية وتركيز استعدادا للفترة المقبلة، لمواصلة مسيرة الانتصارات، وتحدث أوسوريو عن العديد من الأمور و

المواقف الفنية التي حدثت في المباراة الأخيرة، وشرح البرنامج التدريبي الخاص بالاستعداد للمباراة المقبلة أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية و بدنية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و ركز الجهاز الفني للفريق خلال هذه الفقرة التي استمرت لمدة ٢٥ دقيقة تقريبا على علاج الإرهاق و تقوية العضلات وتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا للمباراة المقبلة بعد العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين بعد الفوز الأخير على أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية .

وقام علاء رجب مخطط الأحمال بقيادة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.