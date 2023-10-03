شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: محمود علاء اعتذر لأوسوريو والأزمة انتهت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن مشاركة محمود علاء مدافع الفريق في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد عبد الواحد في تصريحالت للموقع الرسمي للزمالك ، أنه تم عقد جلسة صباح اليوم بين محمود علاء والجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قام خلالها اللاعب بتقديم اعتذار للجهاز عما حدث في التدريب الأخير، قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وأضاف مدير الكرة أن الجهاز الفني تقبل الاعتذار و انتهى الأمر، مع الاكتفاء فقط بالعقوبة الإدارية التي تم توقيعها على اللاعب ،و شارك محمود علاء في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الثلاثاء بشكل طبيعي و كامل سواء في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية.