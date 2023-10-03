شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة: الفوز على تونس و فنلندا يحسم التأهل لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تامر بيبرس عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة الطائرة و رئيس بعثة الفراعنة فى التصيفات المقامة فى اليابان و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن فرص المنتخب المصرى فى التأهل لأولمبياد باريس .

قال بيبرس فى تصريح لـ الخليج 365 أن نظام التصفيات تقسين 24 منتخب على 3 مجموعات و نحن نلعب ف المجموعة المقامة فى اليابان ، مشيرا إلى أن أول و ثان المجموعة يتأهل مباشرة إلى الأولمبياد .

و قال بيبرس أن التصنيف الأفريقى يضع المتقدم فى التصنيف العالمى أولوية التأهل للأولمبياد مباشرة ، مشيرا إلى انه حتى الأن مصر فى المركز الـ 18 برصيد 174.34 نقطة و تونس فى المركز الـ 19 برصيد 169.34 نقطة ، مؤكدا على أنه يتغير بنهاية اليومحسب نتائج اللقاءات الأخرى .

و أشار بيبرس إلى أن فوز منتخب مصر على تونس يوم 6 أكتوبر الجارى فى هذه التصفيات يحسم التأهل بشكل نهائى و أيضا الفوز على فنلدنا فى ختام التصفيات .

خسر منتخب رجال الكرة الطائرة أمام نظيره الصربى بنتيجة 3/1 فى إطار ثالث مواجهاته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحقق منتخب رجال الكرة الطائرة الفوز أمام نظيره اليابانى صاحب الأض والجمهور بنتيجة 3 / 2، فى ثانى مبارياته بالتصفيات أول أمس الأحد قبل الحصول على راحة أمس الاثنين.

وخاض منتخب رجال الطائرة أولى مواجهاته بالتصفيات السبت أمام أمريكا فى المباراة التى انتهت بنتيجة 3 /0 لصالح الأخير، حيث تقام التصفيات فى اليابان، وتوجه منتخبنا الوطنى إلى طوكيو فى الثانية صباح الخميس استعدادا للمنافسة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الطائرة رابع مواجهاته أمام سلوفينيا غدا، وتونس يوم 6 من الشهر نفسه، وتركيا يوم 7 ثم فنلندا يوم 8 أكتوبر.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: أحمد يوسف، حسام يوسف ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عمر ومحمد مصطفى "لعبة" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمصان ومحمد المهدى ومحمد رضا وأشرف اللقانى.