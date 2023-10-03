شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يصل السعودية للانضمام لاتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عمر عصر لاعب تنس الطاولة الى السعودية للانضمام رسميا الى فريق اتحاد جدة ، بعد أن اتفق مع الفريق السعودى للمشاركة معهم الفترة القادمة.

كان عمر عصر قد توج مع دينا مشرف بمنافسات الزوجى المختلط في بطولة إفريقيا التي أقيمت في تونس.

أعلن معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، تأهل منتخب مصر للعبة إلى أولمبياد باريس 2024 على مستوى الفرق، لتمثل قارة أفريقيا بعد الحصول على بطولة أفريقيا على مستوى الفرق رجال وسيدات على حساب منتخب نيجيريا.

وأبدى معتز عاشور سعادته بعد التأهل لأولمبياد باريس، على مستوى الفرق والفردى والمختلط، من خلال البطولة الأفريقية التي أقيمت في تونس.

وقال معتز عاشور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الاتحاد حقق الهدف الذى يسعى إليه، وهو التأهل إلى أولمبياد باريس، وكذلك التتويج بالبطولة الأفريقية.