شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب 5 لاعبين عن الإسماعيلى فى مباراة الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الخماسى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعبد الله محمد ومحمد بحيري ومحمد عمار لاعبو النادى الاسماعيلى عن مباراة فريقهم المقبلة أمام الاهلى المقرر لها مساء الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويأتى غياب هذا الخماسى عن كلاسيكو الاسماعيلى والاهلى بسبب الاصابة ، حيث يعانى أحمد عادل عبد المنعم من شرخ فى وجه القدم فيما يعانى محمد بيومى من شد فى العضلة الخلفية فيما أجري محمد بحيري جراحة الرباط الصليبى منذ أيام قليلة فيما يعانى الثنائى محمد عمار وعبد الله محمد من شد بسيط.

بدأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الأهلى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشرخ فى وجه القدم والذى يستغرق مدة 15 يومًا، وقال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، إن أحمد عادل عبد المنعم، تعرّض لشرخ فى وجه القدم خلال لقاء الاتحاد السكندري، وذلك بعد ثبوت حجم إصابته عبر الأشعة.

وأكمل تصريحاته: "الحارس سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوعين قبل أن يخضع لأشعة أخرى لتوضيح مدى شفائه من تلك الإصابة".