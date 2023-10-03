شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجودو: أدعم قرار ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مرزوق على رئيس الاتحاد المصرى للجودو دعمه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها نهاية العام الجارى تنفيذا لرغبة ملايين المصريين ، موضحا أن قرار الرئيس السيسى يعنى استمرار النهضة و التطور فى مختلف المجالات خاصة المجال الرياضى .

وقال مرزوق فى تصريحات خاصة ، إن ترشح الرئيس يعنى إكمال المسيرة و استمرار الدعم لكل فئات المجتمع وخاصة الرياضيين ، و يمنحنا الثقة ودفعة للأمام . أضاف رئيس اتحاد الجودو أن توجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بالشباب جعلت لديهم حافزا وثقة بالاعتماد على الشباب فى مختلف المناصب القيادية . أشار مرزوق إلى أن الدولة المصرية أصبحت تملك بنية تحتية إنشائية قوية ، و تجذب الاتحادات الدولية و القارية لإقامة البطولات على أرض مصر من منطلق الثقة في قدرتها على تنظيم أى حدث رياضى .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.