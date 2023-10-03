شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: قرار الرئيس السيسى بالترشح يعنى استمرار الإنجازات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش ، أنه تلقى خبر اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تلبيته لنداء الملايين من المصريين بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بكثير من السعادة والارتياح والإطمئنان على مستقبل الدولة المصرية.

وقال عبد الحميد بسيونى لـ"الخليج 365" أنا أول الداعمين لإستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوات المصريين بالترشح فى انتخابات الرئاسة بغية استكمال خطة البناء والتنمية التي بدأها منذ اليوم الأول لتوليه المهمة".

وأشاد عبد الحميد بسيونى بقرار الرئيس بالترشح في الانتخابات الرئاسية مؤكداً أنها خطوة فى طريق استكمال الانجازات واستقرار الوطن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.