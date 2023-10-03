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المنتخب الأولمبى يواجه الأردن وديا قبل السفر لأوزبكستان

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القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى نظيره الأردنى يوم 12 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة، قبل السفر إلى أوزبكستان لمواجهته وديا يوم 16 من نفس الشهر.

 

ورفض اتحاد الكرة عرضًا لإقامة مباراتين وديتين بين المنتخبين الأوليمبي بقيادة روجيريو ميكالى ونظيره البرازيلى، وجاء الرفض بسبب التكلفة العالية التى سيتحملها اتحاد الكرة حال خوض المباراتين.

 

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب، على انطلاق معسكره القادم يوم 9 أكتوبر الجارى، والذي يواجه خلاله أوزبكستان وديا فقط، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد باريس 2024.

 

وطلب ميكالي من جهازه المعاون تجهيز تقرير فنى عن منتخب أوزباكستان بعد الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين فى أكتوبر المقبل، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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