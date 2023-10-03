شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عاشور: الرئيس أنقذنا من الظلام وفرض الأمن والأمان على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة أن إعلان الرئيس السيسى الترشح لانتخابات الرئاسة من أسعد الأخبار التى سمعها خلال الفترة الحالية ، قائلا:" أسعد خبر سمعته وفرحنى جدا "

وقال معتز عاشور فى تصريحات لليوم السابع لازم نفرح لأن الرئيس السيسى أنقذنا من الظلام بالاضافة إلى التقدم و الإزدهار الذى تشهده الرياضة فى طفرة لم نشهدها من قبل .

وأضاف رئيس اتحاد الطاولة أنه يكفى المصريين الأمن و الأمان الذى فرضه الرئيس السيسى ، و الذى نعيشه على أرض مصر مقارنة بغيرنا ، و دائما نرى القادم أفضل مما سبق ، فى كل المجالات فالتقدم مستمرو التطور مستمر

واختتم عاشور أن طلب رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ باستضافة مصر لأولمبياد 2036 أمر لم يحدث من قبل وهو ما يعنى أن الأولمبية الدولية تعرف مكانة مصر و منشأتها و البنية التحتية .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.