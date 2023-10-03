شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلاح: أؤيد بقوة قرار ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس الإتحاد المصرى للسلاح عن تأييده بقوة لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها نهاية العام الجارى تنفيذا لرغبة ملايين المصريين ، مؤكدا أن قرار الرئيس السيسى يضمن استمرار حالة النهوض فى كل مناحى و مجالات المجتمع المصرى .