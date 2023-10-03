شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلاح: أؤيد بقوة قرار ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس الإتحاد المصرى للسلاح عن تأييده بقوة لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها نهاية العام الجارى تنفيذا لرغبة ملايين المصريين ، مؤكدا أن قرار الرئيس السيسى يضمن استمرار حالة النهوض فى كل مناحى و مجالات المجتمع المصرى .
وقال الحسينى فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 ، أنه على المستوى الرياضى توجد حالة فرحة عارمة من هذا القرار لأنه يعنى إستمرار إهتمام الدولة بالألعاب الفردية و الجماعية .
وقال الحسينى أن دورتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإهتمام بالأبطال الرياضيين ساهم بقوة فى الوصول للمنصات العالمية فى مختلف الألعاب .
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