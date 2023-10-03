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رئيس اتحاد السلاح: أؤيد بقوة قرار ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

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القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس الإتحاد المصرى للسلاح عن تأييده بقوة  لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها نهاية العام الجارى تنفيذا لرغبة ملايين المصريين ، مؤكدا أن قرار الرئيس السيسى يضمن  استمرار حالة النهوض فى كل مناحى و مجالات المجتمع المصرى .

 

وقال  الحسينى  فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365  ، أنه على المستوى الرياضى توجد حالة  فرحة عارمة من هذا القرار لأنه يعنى إستمرار إهتمام الدولة بالألعاب الفردية و الجماعية .

 

وقال الحسينى أن دورتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى  بالإهتمام بالأبطال الرياضيين ساهم بقوة فى الوصول للمنصات العالمية فى مختلف الألعاب .

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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