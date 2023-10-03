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سمر حمزة بطلة العالم فى المصارعة : ترشح الرئيس السيسى يمنحنا الثقة و استمرار للتطور

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القاهرة - سامية سيد - أكدت سمر حمزة بطلة المصارعة و المصنفة الأولى عالميا دعمها ترشح الرئيس السيسى لانتخابات رئاسة الجمهورية ، مبديةسعادتها فور سماع خبر إعلانه ترشحه للانتخابات .

وقالت سمر حمزة فى تصريحات لليوم السابع أن ترشح الرئيس السيسى يمنحنا الثقة كمصريين ولاعبين رياضيين ، و يؤكد على استمرار مسيرة التطور و التقدم التى تشهدها مصر منذ توليه المسئولية .

وأضافت سمر حمزة أنها ستتحدث بصفتها رياضية وبطلة عالمية أنها تشعر بالفخر لرفع علم مصر فى المحافل الدولية وعزف النشيد الوطنى فى البطولات ، و ان تأكيد الرئيس على أهمية و الرياضيين ، و توجيه بالاهتمام بهم ، ينعكس على النتائج التى نحققها فى مختلف البطولات .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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