شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة بطلة العالم فى المصارعة : ترشح الرئيس السيسى يمنحنا الثقة و استمرار للتطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سمر حمزة بطلة المصارعة و المصنفة الأولى عالميا دعمها ترشح الرئيس السيسى لانتخابات رئاسة الجمهورية ، مبديةسعادتها فور سماع خبر إعلانه ترشحه للانتخابات .

وقالت سمر حمزة فى تصريحات لليوم السابع أن ترشح الرئيس السيسى يمنحنا الثقة كمصريين ولاعبين رياضيين ، و يؤكد على استمرار مسيرة التطور و التقدم التى تشهدها مصر منذ توليه المسئولية .

وأضافت سمر حمزة أنها ستتحدث بصفتها رياضية وبطلة عالمية أنها تشعر بالفخر لرفع علم مصر فى المحافل الدولية وعزف النشيد الوطنى فى البطولات ، و ان تأكيد الرئيس على أهمية الرياضة و الرياضيين ، و توجيه بالاهتمام بهم ، ينعكس على النتائج التى نحققها فى مختلف البطولات .